A EDP e a EDP Renováveis reportam hoje as suas contas dos primeiros seis meses do ano. A elétrica e a sua subsidiária para as energias renováveis tinham previsto divulgar os resultados a 30 de julho, mas decidiram entretanto adiar. As empresas não indicaram os motivos para esta alteração ao calendário de apresentação de resultados. A EDP viu recentemente o seu CEO, António Mexia, e o administrador e CEO da EDP Renováveis, João Manso Neto, serem suspensos das suas funções por decisão judicial. A elétrica nomeou Miguel Stilwell de Andrade para a liderança executiva, tendo Rui Teixeira assumido o cargo de CEO interino na EDPR.