O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, continua a comparecer perante comités do Congresso. Depois de na terça e quarta-feira ter estado presente na Câmara dos Representantes, hoje falará perante o comité da banca do Senado sobre as medidas de alívio do impacto do coronavírus. Powell estará acompanhado do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.