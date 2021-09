Serão conhecidos esta terça-feira os números finais da evolução do produto interno bruto (PIB) na Zona Euro, no segundo trimestre do ano. Segundo as previsões dos economistas, a economia deverá ter crescido 2,1% entre abril e junho, face aos primeiros três meses do ano.



Ainda na Europa, há novos dados vindos da maior economia do euro. O relatório de agosto do Instituto alemão Zew foi consistente com a continuação da recuperação da economia alemã, mas sublinhava que o ímpeto iria provavelmente abrandar nos meses seguintes. E as expectativas para a maior economia do Euro em setembro, medidas pelo Zew, que serão hoje anunciadas, deverão acusar já essa desaceleração. Em agosto, o índice Zew de expectativas económicas estava nos 42,7 pontos e as estimativas apontam para que recue para 30 este mês.



Fora da Europa, destaque para o facto de entrar hoje em vigor a lei que vai permitir aos consumidores de El Salvador pagar às empresas com bitcoins através da sua carteira digital chamada "Chivo" por itens que estejam listados em dólares. Para incentivar a utilização desta carteira digital, o presidente, Nayib Bukele, oferece 30 dólares nesta moeda digital (o equivalente a 0,00086 bitcoins) a qualquer cidadão que abra uma conta na nova carteira digital criada pelo governo. Estão preparadas 200 ATM para a conversão.