EDPR fecha acordo para comprar empresa de energia solar em Singapura

A EDP Renováveis fechou um acordo para a aquisição de 87,4% do capital da empresa de energias renováveis Sunseap, sediada em Singapura. O negócio no valor de 600 milhões de euros vai permitir à companhia portuguesa reforçar a sua presença na região da Ásia-Pacífico.

A EDP Renováveis "chegou a um acordo para a aquisição de uma participação de 87,4% na Sunseap Group Pte. Ltd. ("Sunseap"), a maior empresa de solar distribuído e uma das top 4 empresas de energia solar no Sudeste Asiático", adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o mesmo comunicado, o negócio foi concluído após um acordo com os principais acionistas da Sunseap por 600 milhões de euros, por uma participação de 87,4%. "Entre a assinatura e conclusão do acordo, a EDP poderá aumentar a sua participação até 91,4%", acrescenta a empresa, adiantando ainda que "a setembro de 2021, o ‘enterprise value’ implícito pelo valor pago por 100% da transacção é de 870 milhões de euros".

Na semana passada já tinha sido noticiado que a companhia portuguesa estava em "conversações avançadas" para adquirir uma participação maioritária na Sunseap Group, uma empresa de Singapura focada em energia solar.

A Sunseasp conta atualmente com mais de 400 empregados espalhados por 9 mercados, nomeadamente, Singapura, Vietname, Malásia, Indonésia, Tailândia, Camboja, China, Taiwan e Japão.

No final de setembro, o portefólio da companhia incluía 5,5 GW de projetos solares e 540 MW em operação e construção.

Através desta aquisição o grupo de energias renováveis português estabelece a sua presença na região de APAC, que conta com 4,4 mil milhões de pessoas com uma procura energética em crescimento.

Com esta aquição, a EDP passa a marcar presença "em 25 mercados representativos de 75% do crescimento global em renováveis até 2030". "O estabelecimento da plataforma de APAC está dentro do contexto do Plano de Negócios da EDP para 2021-25, onde a EDP espera investir c.1,4 GW em outras geografias dentro do plano de crescimento de 20 GW até 2025, fornecendo visibilidade no crescimento e reforçando ainda mais a posição de liderança da EDP no panorama mundial de renováveis", remata a empresa em comunicado.

A aquisição fica agora sujeita às aprovações regulatórias necessárias.