Banco do Japão mantém taxas de juro reduzidas

O Banco do Japão manteve baixas as taxas de juro, e comprometeu-se a não fazer alterações, de modo a apoiar o crescimento económico no país. Tóquio contraria, assim, a tendência de subida dos bancos centrais, que tentam travar a inflação com políticas monetárias agressivas.

A decisão, agendada para esta quinta-feira, surge depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos ter anunciado a terceira subida dos juros em 75 pontos base, indicando que mais se devem seguir.



Em consequência, o iene caíu face ao dólar, evidenciando a dificuldade que o governo japonês enfrenta de tentar apoiar a sua economia, através das baixas taxas de juro, sem acelerar a queda da moeda, que faz subir os preços das importações.