Bitcoin ultrapassa fasquia dos 48 mil dólares após Tesla carregar no acelerador

A bitcoin continua a avançar a passos largos, atingindo uma nova cotação nunca antes vista: os 48.000 dólares. Esta conquista sucede-se à aposta da Tesla na moeda, que já a fez valorizar mais de 15% na sessão anterior.





A bitcoin está a avançar mais de 5%, mas já chegou a somar 7,89% para os 48.215,83 dólares durante a sessão, atingindo desta forma um novo máximo histórico. Na sessão anterior, tinha quebrado um outro recorde, dos 44.807,01 dólares, na sequência de uma subida de 16,11%, que no fecho reduziu para 15,81%.



Esta segunda-feira, a Tesla anunciou a compra de 1,5 mil milhões em bitcoin e os planos para aceitar a moeda digital como pagamento para os seus produtos no futuro. A exposição da Tesla à bitcoin equivale a um valor relativamente reduzido, de 8% do dinheiro em caixa.





Contudo, ligar a Tesla à criptomoeda "pode aumentar (…) o interesse nas ações da Tesla", tendo em conta a curiosidade pública relativamente à bitcoin, segundo a Baird, citada pela Dow Jones. Na última sessão, a Tesla chegou a avançar 3% para os 877,77 dólares.