Miami propõe pagar aos trabalhadores e receber impostos em bitcoin

O mayor de Miami, Francis Suarez, colocou em cima da mesa a proposta de passar a pagar aos trabalhadores municipais em bitcoin, ao mesmo tempo que recolheria impostos nesta mesma moeda digital.





A ideia é que aqueles que trabalham nos serviços municipais de Miami possam escolher receber todo o seu salário, ou apenas uma porção, em bitcoin. Por outro lado, todos os impostos sobre a propriedade, ou novamente apenas uma parcela dos mesmos, poderão ser pagos nesta divisa.





Estas propostas foram aprovadas numa ótica de serem estudadas, e portanto a redação das mesmas é mais recuada do que inicialmente, quando se previa que se transformassem de imediato em possibilidades efetivas.





Suarez tem estado em contacto com empresas de Sillicon Valley, o centro tecnológico e de empreendedorismo da costa oeste dos Estados Unidos. "Penso que estamos à beira de ver uma titânica e enorme mudança nisto", afirmou Suarez, sustentando as suas propostas. O mesmo considera que as novas medidas enviariam "o sinal certo".





Além das propostas já descritas, Miami deverá analisar a hipótese de investir alguns dos fundos do governo em bitcoin, embora não seja claro até que ponto isto será possível, dadas as limitações impostas pelo estado da Florida acerca do destino destes fundos.