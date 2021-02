Bitcoin supera pela primeira vez os 50 mil dólares

A bitcoin, que tem somado máximos consecutivos, atingiu esta terça-feira, 16 de fevereiro, uma nova marca, superando pela primeira vez os 50 mil dólares.





A moeda digital está a valorizar 4,44% para 50.344,56 dólares, elevando para 73% o ganho acumulado só este ano.





A subida da bitcoin tem sido impulsionada pela adoção cada vez mais generalizada da criptomoeda, e em particular pelo anúncio da Tesla, este mês, de uma compra de 1,5 mil milhões de dólares desta moeda, como parte da nova política de investimento atualizada em janeiro deste ano.





A fabricante anunciou que esta nova política tinha o objetivo de trazer mais "flexibilidade" a possíveis retornos dos seus investimentos, adiantando que pretende aceitar pagamentos em bitcoin.





Ainda assim, continua o debate sobre se a bitcoin tem algum valor intrínseco, no meio de uma série de avisos de que os investidores podem sofrer grandes perdas porque as criptomoedas permanecem altamente especulativas.





"A volatilidade da bitcoin deverá continuar a aumentar no curto prazo e permanecerá elevada", disse Mike McGlone, estrategista de commodities da Bloomberg Intelligence, que acrescentou que 100.000 dólares podem ser uma meta de longo prazo.





Uma série de anúncios recentes indicam que a Bitcoin está a ganhar mais atenção do público, depois de a compra da Tesla ter catapultado as criptomoedas para a agenda das tesourarias das empresas em todo o mundo, sublinha a Bloomberg.





Por exemplo, uma unidade de investimento do Morgan Stanley está a considerar a possibilidade de apostar na bitcoin, segundo fontes próximas. No Canadá, as autoridades aprovaram o primeiro ETF de bitcoin da América do Norte.