“Boards” do PSI são campeões europeus de principiantes

A quase duplicação do número de novos administradores não executivos, sem experiência prévia, nas empresas do PSI – 80% do total, contra a média europeia de 39% – é, porventura, a conclusão mais surpreendente do Board Monitor Europe 2023, o estudo da Heidrick & Struggles. “Portugal é agora o país da Europa com o maior número de administradores não executivos deste tipo”, realç

...