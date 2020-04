2 biliões de dólares, divididos entre injeções diretas e alívio nos impostos. Contudo, algumas dessas medidas ainda estão a ser implementadas.Desde que o impacto do coronavírus se fez sentir na economia norte-americana, as perspetivas económicas afundaram e o número de pedidos de subsídio de desemprego disparou para máximos históricos, sem comparação, e em cinco semanas subiram mais de 26 milhões.No seu último encontro com jornalistas, Jerome Powell, disse que estaria otimista para uma recuperação da economia na segunda metade do ano, mas que a Fed não faria as habituais projeções até junho deste ano, uma vez que o desempenho económico vai sempre depender da eficácia do combate ao coronavírus.Quanto a taxas de juro, atualmente em mínimos históricos, Powell mostrou-se recetivo numa redução para patamares negativos, uma vez que considera que não seriam apropriadas para a economia norte-americana. Na reunião destes dois dias resta saber se a opinião do atual governador se mantém ou se as suas perspetivas sofreram alterações nesse sentido. Para já, o que se sabe é que as taxas continuarão, pelo menos, neste patamar até a economia mostrar resistência ao vírus e voltar a atingir as metas de emprego e inflação, segundo sugeriu a Fed, em março.A 23 de março, a Fed anulou os limites à compra de dívida do Tesouro norte-americano e durante as semanas seguintes comprou cerca de 75 mil milhões de dólares por dia. Contudo, essa velocidade de compra diminuiu e situa-se agora nos 10 mil milhões de dólares por dia, até esta semana. Os investidores estarão atentos a possíveis mudanças também neste campo.Nos dias e semanas que se seguiram, o banco central reforçou as compras de papel comercial na ordem nos 1,1 mil milhões de dólares, usado pelas empresas para captar financiamento a curto prazo, e deu apoio aos mercados de dívida corporativa e municipal. Mais recentemente, abriu a porta a comprar dívida no patamar de "lixo", ou que possa cair para lá, ("junk bonds").