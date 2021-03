Derivados secretos explicam turbulência causada pelo Archegos

Grande parte da alavancagem usada pelo Archegos Capital Management, de Hwang, foi financiada por bancos como o Nomura e o Credit Suisse através de swaps ou CFDs, segundo fontes com conhecimento direto das operações. Isso significa que o Archegos pode nunca ter sido de facto o dono da maioria dos derivados ocultos, se é que teve algum.





Embora os investidores que acumulem participações acima de 5% numa empresa cotada nos Estados Unidos geralmente tenham de divulgar a sua posição e transações futuras, isso não se aplica no caso de participações montadas com o tipo de derivados aparentemente usados pelo Archegos. Os produtos, desenvolvidos fora das bolsas, permitem que gestores como Hwang acumulem participações em empresas cotadas em bolsa sem ter que declarar as posições.





A rápida reversão das posições do Archegos teve consequências de longo alcance, depois de bancos como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley terem forçado a firma de Hwang a vender milhares de milhões de dólares em investimentos acumulados através de apostas altamente alavancadas. A onda vendedora atingiu ações de empresas como a Baidu e a ViacomCBS, enquanto o Nomura e o Credit Suisse divulgaram que enfrentam perdas potencialmente significativas devido à sua exposição.





Uma razão para o impacto generalizado são os recursos emprestados usados por investidores para aumentar as suas apostas: uma chamada de margem ocorre quando o mercado vai contra uma posição grande e alavancada, o que obriga o hedge fund a depositar mais dinheiro ou valores mobiliários através do seu corretor para cobrir quaisquer perdas. Provavelmente, o Archegos foi obrigado a depositar apenas uma pequena percentagem do valor total das apostas.





A cadeia de eventos desencadeada pela reversão em massa de posições destaca o papel que os hedge funds desempenham nos mercados de capitais globais. A pressão compradora contra hedge funds liderada por utilizadores do Reddit para impulsionar as ações da Gamestop no início deste ano gerou perdas de 6 mil milhões de dólares para o fundo Melvin Capital, de Gabe Plotkin, e atraiu o escrutínio de reguladores e políticos dos EUA.





A ideia de que uma empresa pode acumular discretamente enormes posições através de derivados pode chamar a atenção para empresas pouco reguladas que têm o poder de desestabilizar os mercados.





As apostas de Hwang ainda não estão claras, mas participantes do mercado estimam que os seus ativos tenham aumentado de 5 mil milhões para 10 mil milhões de dólares nos últimos anos, e que as posições totais possam superar os 50 mil milhões. Hwang não respondeu aos pedidos de comentário.





CFDs e swaps estão entre os derivados que os investidores negoceiam de forma privada entre si, ou no mercado de balcão, e não nas bolsas. Essa opacidade agravou a crise financeira de 2008, e os reguladores introduziram inúmeras regras que supervisionam os ativos desde então.