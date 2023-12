Farfetch vai sair da bolsa de Nova Iorque após venda à Coupang

A "joint-venture" criada para o efeito, que conta também com a Greenoaks, irá fornecer um





Leia Também Sul-coreana Coupang quer comprar Farfetch. Vai injetar 500 milhões de dólares na empresa de José Neves



Ainda assim, o conselho de administração diz sentir-se "desiludido" pelo facto de o processo não ter resultado numa solução que permite a continuidade da Farfetch como empresa cotada, tendo "todos os membros independentes apresentado a demissão". O conselho de administração passa, assim, a ser apenas composto por José Neves, acrescenta a empresa.



A demissão destes, garante, "não resulta de qualquer discórdia com a Farfetch e as suas operações". A empresa ressalva, ainda, que não há garantias de que as condições da venda irão ocorrer. "Se a venda falhar, há dúvidas substanciais sobre a capacidade da Farfetch para continuar". à empresa liderada por José Neves, com um juro anual de 12,5%.Ainda assim, o conselho de administração diz sentir-se "desiludido" pelo facto de o processo não ter resultado numa solução que permite a continuidade da Farfetch como empresa cotada, tendo "todos os membros independentes apresentado a demissão". O conselho de administração passa, assim, a ser apenas composto por José Neves, acrescenta a empresa.A demissão destes, garante, "não resulta de qualquer discórdia com a Farfetch e as suas operações". A empresa ressalva, ainda, que não há garantias de que as condições da venda irão ocorrer. "Se a venda falhar, há dúvidas substanciais sobre a capacidade da Farfetch para continuar".

Leia Também Terceira pior semana de sempre em bolsa leva Farfetch a valer 40 vezes menos do que na estreia

vai sair da bolsa dequando a aquisição da empresa pela sul-coreanaestiver concluída, confirmou esta segunda-feira a empresa liderada por(na foto).Depois de concluída a venda, "a Farfetch espera que os detentores de ações de classe A e B e dívida convertível não recuperem qualquer desse investimento. A Farfetch espera também deixar de estar cotada na bolsa de Nova Iorque e ser liquidada", refere a empresa. acordo para vender a totalidade dos ativos e o negócio à Coupang foi esta segunda-feira conhecido.Na mesma nota, a empresa liderada por José Neves revela que o acordo com a Richemont e a Symphony Global para a aquisição de 47,5% da plataforma de retalho de luxo Net-A-Porter caiu por terra.Recorde-se que o negócio, anunciado em 2022, já tinha recebido "luz verde" da Comissão Europeia. "A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE, a aquisição do controlo conjunto do Yoox Net-A-Porter Group, de Itália, pela Compagnie Financière Richemont, da Suíça, e pela Farfetch Limited, do Reino Unido", anunciou Bruxelas em outubro deste ano.