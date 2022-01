Goldman Sachs já admite que a Fed suba juros cinco vezes em 2022

Jan Hatzius afirmou numa análise a que a Bloomberg teve acesso continuar à espera de subidas dos juros em março, junho, setembro e dezembro, bem como o anúncio de uma diminuição dos ativos no balanço em julho. Mas sublinhou que as pressões da inflação -- que atingiu os 7% em dezembro -- significam que "há riscos face ao nosso cenário base" e há, por isso, a possibilidade "de os responsáveis agirem em todas reuniões até ao cenário de inflação mudar".





O grupo de decisores liderado por Jerome Powell encontra-se esta semana pela primeira vez em 2022, não sendo esperada ainda qualquer alteração aos juros, que se encontram atualmente em mínimos históricos num intervalo entre 0% e 0,25%. O consenso do mercado aponta para que a primeira subida (de 50 pontos base para um intervalo entre 0,5% e 0,75%) seja anunciada em março.







"Levanta-se a possibilidade de uma subida de juros adicional ou de um anúncio mais cedo da redução do balanço em maio, ou mesmo mais de quatro subidas de juros este ano", refere a nota do Goldman Sachs, citada pela agência. "Podemos imaginar uma série de potenciais fatores que possam espoletar uma mudança nos juros". Na última reunião de política monetária, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro , a Fed sinalizou a possibilidade de haver três aumentos dos juros este ano e mais três no próximo. Quanto à compra de dívida, anunciou que iria duplicar o ritmo da retirada gradual dos estímulos ("tapering").

Três, quatro ou até cinco vezes. É quase certo que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos vai subir as taxas de juro este ano, mas o mercado divide-se quanto ao número de vezes que o vai fazer. O Goldman Sachs já estava entre os bancos de investimento que espera uma estratégia mais acelerada e admitiu, numa nota divulgada este domingo aos clientes, que poderá ser mais agressiva.A equipa de economistas do Goldman Sachs liderada por

No âmbito dos estímulos à economia em período pandémico, a Fed começou por desembolsar biliões de dólares na compra de ativos, que entretanto reduziu para 120 mil milhões de dólares por mês. Em novembro e dezembro de 2021 deixou de investir 30 mil milhões de dólares nestas compras (15 mil milhões em cada um dos meses), pelo que o ritmo de compra de ativos com que entrou em 2022 estava na base dos 90 mil milhões de dólares por mês: 60 mil milhões de dólares em Obrigações do Tesouro (OT) e 30 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas.

Com a duplicação no ritmo do "tapering", o corte mensal passou a ser de 30 mil milhões. Esta redução reparte-se por 20 mil milhões no caso das OT e 10 mil milhões no que diz respeito aos títulos endossados a hipotecas. Assim, a Fed passou a comprar apenas 40 mil milhões de dólares por mês em OT e 20 mil milhões de dólares em títulos garantidos por hipotecas.