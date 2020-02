IGCP emite obrigações e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar um duplo leilão de dívida, com maturidades a seis e a 14 anos, com o objetivo de encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. Este será o primeiro leilão de dívida de longo prazo do ano, depois da emissão sindicada de dívida realizada logo nos primeiros dias de janeiro, em que o tesouro português encaixou 4 mil milhões de euros.



Navigator reage aos resultados

As ações da Navigator vão estar hoje a reagir aos resultados que a empresa apresentou após o fecho da sessão de terça-feira. A cotada alcançou um resultado líquido de 168,3 milhões de euros em 2019, o que corresponde a uma queda de 25,2% face a 2018, devido à "forte queda dos preços de pasta e redução da procura de pasta e de papel". Os lucros caíram mais do que o esperado pelos analistas, que segundo os dados da Bloomberg apontavam para resultados líquidos de 188,8 milhões de euros.



Powell no Senado

Depois do Congresso ontem, o presidente da Reserva Federal vai estar esta quarta-feira no comité bancário do Senado. Os investidores vão continuar atentos às palavras de Jerome Powell, que foram determinantes para os máximos históricos fixados em várias bolsas esta terça-feira. O presidente da Fed afirmou que o banco central está atento aos efeitos do surto de coronavírus, o que dá confiança aos investidores de que a Fed virá ao socorro da mesma economia norte-americana no caso de os efeitos do vírus a atingirem gravemente.



OPEP publica relatório mensal

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica o relatório mensal, relativo a janeiro, com os dados sobre a procura e a produção da matéria-prima. Isto numa altura em que os preços do petróleo têm sido pressionados pelos receios em torno do coronavírus, que poderá levar a uma quebra da procura. Perante este cenário, a OPEP e os seus aliados acordaram avançar com um corte extraordinário de 600 mil barris por dia. Esta é uma recomendação do comité técnico do cartel, que terá ainda de ser confirmada pelos membros do OPEP+.



Responsáveis do BCE participam em Fórum

Os investidores também vão estar atentos às declarações de outros responsáveis de bancos centrais. Philip Lace, economista-chefe do Banco Central Europeu; Gabriel Makhlouf, do Conselho de Governadores do BCE e o presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly; participam no Fórum Financeiro Europeu 2020, que decorre em Dublin.