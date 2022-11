Japão bate novo recorde ao gastar 43,2 mil milhões de euros para segurar iene

Leia Também Japão intervém no mercado de câmbio para segurar iene

O Japão gastou 6,3 biliões de ienes (cerca de 43,2 mil milhões de euros), um novo recorde, em várias intervenções, em outubro, para manter o valor da moeda japonesa, o iene, anunciaram as autoridades esta terça-feira.O ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, em conferência de imprensa, afirmou que "as intervenções às vezes não são anunciadas imediatamente a seguir, para maximizar o efeito de suavizar flutuações repentinas"."Flutuações excessivas devido à especulação não podem ser toleradas. Vamos vigiar de perto as tendências no mercado de câmbio e tomar as medidas apropriadas", acrescentou Suzuki.Os dados divulgados pelo Ministério das Finanças japonês estão de acordo com as estimativas dos analistas sobre uma intervenção em outubro, que levou a moeda japonesa a cair repentinamente para um mínimo de 146 ienes em relação ao dólar norte-americano.As fortes oscilações registadas em outubro e os comentários do ministro das Finanças japonês sugerem que houve várias intervenções, embora não tenham sido adiantados quaisquer pormenores.O Governo japonês já tinha gastado 2,8 biliões de ienes (19 mil milhões de euros) em setembro, na primeira intervenção monetária a envolver a compra de ienes desde 1998, quando o iene ultrapassou a barreira de 145 unidades por dólar.Entre os fatores da depreciação acelerada do iene está a crescente distância entre as políticas monetárias dos EUA e dos principais bancos centrais europeus, a optar por altas agressivas das taxas de juro, e a do Banco do Japão, que tem mantido as taxas ultrabaixas.