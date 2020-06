Lagarde no Parlamento Europeu e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira a presidente do BCE vai estar no Parlamento Europeu, depois de a instituição ter reforçado os apoios à economia. O petróleo estará a reagir à extensão dos cortes da OPEP+.





Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE) irá discursar esta segunda-feira no Parlamento Europeu. A intervenção de Lagarde acontece menos de uma semana depois de o banco central ter anunciado um reforço de 600 mil milhões de euros do seu compra de ativos especialmente criado para reagir à covid-19.





O programa de emergência ficou com uma dimensão de 1.350 mil milhões de euros e vai durar pelo menos até ao final de junho de 2021.



Petróleo reage à decisão da OPEP+ e ao aumento de preços da Arábia Saudita



Esta segunda-feira o petróleo estará a reagir à decisão da OPEP+ de prolongar os cortes na produção por mais um mês e à informação de que a Arábia Saudita avançou com o maior aumento de preços para as exportações de crude em pelo menos duas décadas.

Foi no sábado que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+, onde se inclui a Rússia) acordaram o prolongamento do atual nível de cortes da produção por mais um mês, até ao final de julho.



O cartel irá assim manter a redução de 9,7 milhões de barris diários até final do próximo mês, em vez de reduzir o corte para 7,7 milhões de barris a partir de 1 de julho, como inicialmente previsto.



Banco Mundial atualiza estimativas para a economia

O Banco Mundial apresenta esta segunda-feira o seu relatório semi-anual com perspetivas para a evolução da economia.

David Malpass, presidente da instituição, já avisou que o banco antecipa "uma recessão global profunda acompanhada de um colapso do comércio global, turismo e preços das ‘commodities’, e uma grande volatilidade no mercado".

Japão discute novos apoios à economia

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, leva ao parlamento o segundo pacote extraordinário para ajudar a economia a recuperar da crise da covid-19. O plano deverá incluir medidas para apoiar trabalhadores atingidos pela pandemia e ajudar com as rendas.

Alemanha revela dados da produção industrial

Esta segunda-feira serão revelados os dados sobre a produção industrial na Alemanha, no mês de abril, que darão uma imagem mais clara sobre o impacto da covid-19 na maior economia europeia, que é o motor industrial da região.