Lembra-se da GameStop ou da AMC? As "meme stocks" continuam a dar que falar em Wall Street

peso do "short-selling" nesta cotada, em dezembro do ano passado, era de 140%. O que significa que a cada ação a favor havia 1,4 ações a apostar na sua queda. Ou seja, estavam a ser "shortadas" ações que nem existiam. E é aqui que entramos numa técnica chamada "naked short". Atualmente, este rácio baixou para os 20%, de acordo com a Bloomberg.

Em Copenhaga, as ações da empresa subiram 106% na sexta-feira. No entanto, um dia bastou para que a cotação da empresa voltasse aos níveis anteriores.



A empresa está a aguardar uma importante atualização sobre um tratamento para a doença de Niemann-Pick, cujo medicamento arimoclomol está sob revisão nos EUA. Enquanto esperavam, os investidores optaram por meter (e tirar logo a seguir) todas as fichas na cotada.



Primeiro, foi a GameStop. A empresa de venda de videojogos fez manchetes no final de janeiro deste ano, depois de ter estado no meio da guerra entre fundos de investimento que esfregavam as mãos com a queda das suas ações e de investidores amadores que tentavam fazer disparar a sua cotação. De pouco mais de 15 dólares nos primeiros dias de janeiro, a GameStop escalou para os 482 dólares no final desse mês.À boleia desta "guerra", outras empresas que estavam a ser "shortadas" pelos maiores fundos de investimento nos EUA, como a AMC Entertainment Holdings, uma cadeia de cinemas norte-americana, viram as suas ações subir, mas sem a força sentida na GameStop. ONo entanto, a fava estaria para calhar também à AMC, que voltou novamente ao radar deste grupo de milhões de investidores amadores, organizados nas redes sociais ou aplicações de mensagens como o Reddit, o Telegram ou o Discord. Quando o verniz estalou, entre janeiro e fevereiro, as ações desta empresa chegaram a tocar nos 20 dólares. Mas foi preciso deixar a poeira assentar, para que o grande salto desta cotada acontecesse: no início deste mês, as suas ações atingiram um máximo histórico nos 62 dólares.Nesta segunda-feira foi organizado um dia dedicado à AMC, por parte deste grupo de milhões de investidores, numa operação partilhada nas redes sociais com o "hastag" #AMCDay com o objetivo de voltar a levar as ações até ao patamar dos 60 dólares. Este movimento, que tem sido divulgado já há vários meses e esteve no terceiro tópico mais popular do Twitter no dia de ontem em todo o mundo, fez com que as ações da empresa escalassem 15,38% no dia para os 57 dólares, ligeiramente abaixo do objetivo. Só este ano, a AMC já valorizou 2.659%.Contudo, o movimento não foi capaz de contagiar outras "meme stocks" como a GameStop, cujas ações caíram 1,17%. Ainda assim, em 2021, a sua cotação valorizou 1.117%. Por comparação, o Dow Jones acumula um ganho de 12% no ano, o S&P 500 de 13,3% 4 o Nasdaq Composite avançou 10%.Nas redes sociais, como o Twitter, vários seguidores deste dia dedicado à AMC estavam a partilhar imagens de mãos de diamantes ("diamond hands", em inglês), um termo usado como uma metáfora para um investidor de longo prazo num ativo popular, apesar de todas as tentativas de oscilações rápidas dos preços.Outros optaram por usar uma das expressões mais conhecidas entre os jovens investidores das redes sociais e também por outras figuras importantes como Elon Musk, líder da Tesla, a "to the moon", indicando que estavam a comprar ações para que a cotação subisse em flecha.Para além destas duas cotadas, há muitas outras que têm centrado as atenções dos investidores. O setor das fabricantes de canábis para fins medicinais, por exemplo, foi fortemente comprado na fase inicial do ano, levando a empresas como a Tilray, por exemplo, a valorizar 150% só em 2021.A mais recente coqueluche entre as "meme stocks" foi a dinamarquesa Orphazyme, que negoceia no norte-americano Nasdaq. Na semana passada, as ações da empresa subiram 1.400% a meio da sessão de quinta-feira, sem que a própria empresa soubesse porquê.