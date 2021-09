A Revolut, empresa britânica de serviços de pagamentos que opera em Portugal desde 2015, inaugurou o novo escritório em Dallas, nos EUA, pagando a renda com bitcoins, disse a empresa ao Negócios. Esta foi a primeira vez que esta "fintech" recorreu a criptomoedas para pagar um serviço."Fizemos pela primeira vez o pagamento de um serviço (renda dos nossos escritórios em Dallas, EUA) em criptomoedas", admitiu fonte da empresa. Com 16 milhões de clientes em todo o mundo, a empresa anunciou a sua expansão nos EUA, através de uma parceria com a WeWork, uma companhia norte-americana que oferece espaços de trabalho partilhados para empresas. O novo escritório tem capacidade para mais de 300 trabalhadores.

Apesar das novas instalações, a Revolut adotou um sistema de flexibilidade permanente no trabalho, dando liberdade aos seus 2.300 trabalhadores espalhados pelo mundo para decidirem de onde querem trabalhar. O acordo com a WeWork está a ser alargado a outras cidades como Berlim, Dublin, Melbourne, Moscovo, Singapura e Nova Iorque.Através da aplicação da Revolut é possível fazer pagamentos, como investir no mercado de ações ou de criptomoedas - que está em grande expansão. Só em Portugal, a empresa