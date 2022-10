Site da polícia da bolsa portuguesa em baixo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde as 17.30 de hoje que o site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está em baixo.





O Negócios continua a tentar saber os motivos para a indisponibilidade do site, mas, até ao momento, nenhum responsável da polícia portuguesa da bolsa respondeu aos nossos contactos.





Recorde-se que 2022 tem sido um annus horribilis para a cibersegurança em Portugal, com empresas como a Impresa, Vodafone, Sonae, BCP ou a TAP, assim como organizações estatais como o Hospital Garcia de Orta ou o Estado-Maior-General das Forças Armadas a fazerem parte da lista da que sofreram fortes ataques informáticos, tendo sido alvo de roubo de informação.

Luís Laginha de Sousa, atual membro do conselho de administração do Banco de Portugal, foi indigitado pelo Governo para presidente da CMVM, substituindo no cargo Gabriel Bernardino, que apresentou a demissão em Março passado, por motivos de saúde.

Além de Laginha de Sousa, a próxima administração da CMVM vai contar com Inês Drumond (vice-presidente), Juliano Ferreira, Teresa Gil e José Miguel Almeida.





O site da CMVM "crashou" 10 dias depois de Laginha ter sido ouvido na Assembleia da República, no âmbito do processo de indigitação para a presidência da administração do regulador financeiro, onde afirmou que "o capital não tem pátria, mas também não há pátrias sem capital".





