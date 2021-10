A Sonae Sierra lançou um novo Fundo de Investimento Alternativo (FIA) na Alemanha, o Sierra German Food Retail Income Fund I, de acordo com a empresa. Este novo fundo vai investir principalmente no setor do retalho alimentar na Alemanha e é dirigido a investidores institucionais.



O Sierra German Food Retail Income Fund I arranca com cinco ativos de retalho alimentar, cobrindo uma área total de aproximadamente 6.500 m2 de Área Bruta Locável, operados por marcas-chave no mercado alemão, como a Aldi, Rewe e Netto.





"A criação deste novo FIA aberto representa um novo marco para a Sonae Sierra na Alemanha. Oferece uma solução para investidores profissionais e institucionais que procura assegurar rendimentos estáveis de longo prazo, geridos por uma equipa com vasta experiência e know-how combinado em gestão de ativos e gestão de investimentos", diz Christoph Billwiller, líder da equipa de Investment Management da Sonae Sierra na Alemanha.Acrescenta que "faz parte da estratégia da Sonae Sierra aumentar a exposição a novos veículos de investimento imobiliário, capitalizando a nossa experiência internacional e as relações de parceria que construímos ao longo dos últimos 30 anos com múltiplos investidores institucionais".O fundo terá um volume de investimento na ordem dos 200 milhões de euros para investir em supermercados, hipermercados e "discounters" por toda a Alemanha.

A criação deste veículo financeiro reforça o foco da Sonae Sierra na expansão do negócio de gestão de fundos de investimento, uma parte fundamental da ambição estratégica da Empresa, na qual combina o seu vasto know-how em criação de valor patrimonial, com parcerias de longa data com investidores institucionais de referência.



"O sector do retalho alimentar tem-se mostrado estável e resiliente, de forma consistente, durante toda a pandemia, e as previsões futuras continuam a exceder as projeções de recuperação para o sector retalhista no seu conjunto", pode-ser-se no mesmo documento.

A Sonae Sierra gere atualmente 5 mil milhões de euros em 12 diferentes veículos de investimento, com uma carteira de fundos imobiliários e ativos operacionais em toda a Europa.