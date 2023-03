Sonae Sierra compra mais 7 supermercados na Alemanha. Já lá tem 12

A 26 de outubro de 2021, a Sonae Sierra anunciava que tinha lançado um novo Fundo de Investimento Alternativo (FIA) na Alemanha, o Sierra German Food Retail Income Fund I, que iria investir, principalmente, no retalho alimentar, tendo como objectivo um investimento na ordem dos 200 milhões de euros.

O novo FIA alemão do braço imobiliário do grupo Sonae arrancou com cinco ativos de retalho alimentar, cobrindo uma área total de aproximadamente 6.500 metros quadrados de área bruta locável, operados por marcas-chave no mercado alemão, como a Aldi, Rewe e Netto.

29 de março de 2023: a Sonae Sierra acaba de anunciar que o seu FIA germânico concluiu a aquisição de sete supermercados, aumentando para 12 o número total de activos integrados na carteira do Sierra German Food Retail Income Fund I.

Estes 12 ativos estão distribuídos por nove diferentes estados alemães, incluindo Renânia do Norte-Vestefália, Hesse, Baviera, Saxónia e Renânia-Palatinado, detalha a Sonae Sierra, sem revelar o valor do investimento aplicado pelo seu FIA alemão até ao momento.

"O mercado alemão é de elevada importância estratégica para a Sonae Sierra, onde acreditamos que podemos trazer toda a nossa experiência em investimentos e gestão de activos", afirma Luis Mota Duarte, CFO e diretor executivo de Investment Management da Sierra.

Segundo o mesmo gestor, "o progresso na Alemanha é consistente e está alinhado com o desempenho da equipa de gestão de investimentos da Sierra em toda a Europa em 2022", registando "um ano muito bom, tendo duplicado o volume de gestão de ativos fora dos centros comerciais e desenvolvido um ‘pipeline’ atrativo para futuras oportunidades fora de mercado", sinaliza Luís Mota Duarte.

Para Christoph Billwiller, diretor de Investment Management da Sierra na Alemanha, "este fundo de rendimento estável a longo prazo oferece uma exposição a um sector imobiliário resiliente, capitalizando na experiência e historial da Sierra, construído com múltiplos parceiros de referência durante mais de três décadas".

A Sierra adianta que concluiu o ano de 2022 "com um portfolio adicional de 700 milhões de euros em ativos sob gestão, gerindo mais de 4,8 mil milhões de euros de ativos em setores tão diversos como escritórios, logística e uso misto, distribuídos por 15 veículos de investimento na Europa, em parceria com os principais investidores internacionais e privados".

Em termos globais, a Sonae Sierra está presente em 11 países e gere um total superior a oito mil milhões de euros em ativos imobiliários de diferentes setores e usos.





