SAD do Sporting convoca assembleia de obrigacionistas para 4 de Maio

Miguel Baltazar

A assembleia, agendada para 4 de Maio pelas 18:00, tem como ponto único a apreciação da proposta de alterar a data de reembolso das obrigações de 25 de Maio deste ano para 26 de Novembro.

A administração da SAD refere que pretende reembolsar as obrigações com "fundos obtidos no âmbito de uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros, cuja emissão deverá ter lugar no último trimestre de 2018".

Na terça-feira, a Sporting SAD enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no qual argumenta que "as recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros", o que pode colocar em causa o "financiamento de operações de tesouraria" da sociedade.

Uma reunião de accionistas da SAD ou de sócios do clube "para destituição dos seus órgãos sociais" ou "para eleição de novos órgãos sociais" pode inviabilizar a emissão de dívida que está a ser realizada e, consequentemente, o reembolso da actual emissão de dívida, cujo empréstimo obrigacionista foi emitido em 2015. Assim, estaria a ser posta em causa a "estabilidade financeira da Sporting SAD", lê-se ainda na nota.