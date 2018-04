Riccardi retira apoio a Bruno de Carvalho e abandona conselho consultivo do Sporting

José Maria Ricciardi vai sair do conselho leonino, para onde tinha sido eleito em 2017 nas listas de Bruno de Carvalho. O presidente do clube de Alvalade já não merece o seu apoio, frisou.

"Hora de retirar o apoio ao presidente do Sporting, Dr. Bruno de Carvalho", disse Ricciardi ao Record, na edição desta quarta-feira, 11 de Abril.

Defendendo que o clube precisa de voltar ao normal, o banqueiro que tem estado sempre ligado ao Sporting anuncia a sua saída do conselho leonino.

"Regressado dos Estados Unidos e perante os acontecimentos mais recentes e a evolução entretanto verificada no Sporting, deixam de estar reunidas as condições para me manter nos órgãos sociais", continuou, nas declarações ao Record.

Neste momento, o banqueiro faz parte do conselho leonino, órgão consultivo do Sporting que tem de "velar pela observância dos estatutos". José Sousa Cintra, Vitalino Canas, Miguel Frasquilho, Jorge Seguro Sanches e Hélder Amaral são nomes que constam do conselho leonino, eleito em 2017.

Ricciardi elogia o trabalho feito por Bruno de Carvalho, mas defende que deitou tudo a perder. Isto porque criticou o plantel ("o activo mais valioso que o clube tem"). As críticas públicas aos jogadores, a resposta dos atletas e as posteriores ameaças de suspensão têm marcado os últimos dias, a que se juntou a intenção do maior accionista, Álvaro Sobrinho (através da Holdimo), de convocar uma assembleia-geral urgente.

O desenrolar dos acontecimentos levou a SAD leonina a dizer publicamente que as "tomadas de posição públicas por terceiros" estavam a "prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista", que estava para acontecer em Maio. Por esse motivo, a presidência da SAD, liderada por Bruno de Carvalho, quer propor o adiamento do reembolso da emissão de obrigações que teria vencimento em Maio deste ano.



As acções do Sporting estão avaliadas em 0,80 euros por acção, cotação para onde dispararam ontem com o ganho de 27%, resultado da troca de apenas 300 acções.