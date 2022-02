Volkswagen em “discussões avançadas” para IPO da Porsche

Leia Também Da liderança da Peugeot à ascensão da Toyota e Hyundai. Veja as marcas mais vendidas em 2021

Leia Também Família Porsche vai vender parte da VW para ficar com maioria no IPO da Porsche

A Volkswagen AG e a holding do grupo Porsche, a Porsche Automobil Holding, anunciaram esta terça-feira que estão em "discussões avançadas" para uma potencial oferta pública inicial (IPO) da fabricante automóvel de luxo Porsche AG.Esta confirmação foi feita através de um comunicado, em que as duas partes indicam que estão ainda a "negociar um acordo de enquadramento" que servirá de base para a preparação dos próximos passos.E, de acordo com a mesma informação, a conclusão deste acordo de enquadramento está ainda sujeita a aprovação do conselho de administração e também será analisado pelo conselho de supervisão da Volkswagen AG. "A decisão final ainda não foi tomada", é explicado pelo comunicado destas empresas."Caso o acordo de enquadramento seja concluído", explica a Volkswagen, a situação "ainda estará em aberto e depende e aprovação dos conselhos das duas partes".Do lado da Porsche, fica a garantia de "que a empresa irá informar o público e o mercado sobre desenvolvimentos relevantes, de acordo com os requisitos legais".As ações da Volkswagen e também da holding da Porsche estão a registar subidas expressivas esta manhã, numa sessão em que as principais bolsas europeias estão a negociar no vermelho. As ações da holding da Porsche estão a disparar mais de 10%, para 90,26 euros, enquanto os títulos da Volkswagen estão a subir mais de 9% para 190,82 euros.