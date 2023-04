Ex-ComparaJá angariam um milhão para a Data4Deals fazer uma revolução

Formados em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, José Figueiredo e Lourenço Almeida e Brito eram, respetivamente, CEO e COO do ComparaJá, plataforma online de comparação e análise de produtos e serviços financeiros, de onde saíram em maio de 2021 para pedalarem juntos numa nova aventura empresarial.

A ideia de negócio surgiu de uma conversa com um professor da Nova SBE, que achava que os dados bancários podiam ser usados para fins de marketing. Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander, considerou tudo muito interessante. A Data4Deals acabava de ganhar o seu primeiro contrato.

20 de abril de 2023: "A Lince Capital e a Indico Capital Partners, duas sociedades de capital de risco portuguesas independentes, acabam de anunciar que a ronda de investimento ‘pre-seed’ no valor de 1 milhão de euros com a Data4Deals foi concluída com sucesso", revelam as novas investidoras da empresa fundada por Figueiredo e Brito, em comunicado.

Leia Também Indico lança fundo com 25 milhões de euros para startups do seu portefólio

Mas, afinal, o que faz a Data4Deals? "Trata-se de uma startup portuguesa que desenvolveu um modelo de negócio que permite aos comerciantes e retalhistas melhorarem a captação e retenção de clientes, direcionando campanhas de marketing a grupos específicos de consumidores de forma mais eficaz e precisa, através de parcerias com bancos", explicam a Lince e a Indico.

A Data4Deals tem como objetivo "revolucionar o mercado da publicidade digital", sendo que. através da sua "tecnologia inovadora", as empresas aderentes, ou seja, as marcas, podem realizar campanhas de marketing personalizadas diretamente através das apps e homebankings dos bancos, "alcançando os seus consumidores-alvo de forma mais direta e até aumentar o tráfego nas suas plataformas", afiança.

Leia Também Portuguesa Pleez arrecada dois milhões de investimento para duplicar trabalhadores e crescer no mercado ibérico

Os consumidores, por sua vez, têm acesso a descontos de uma ampla variedade de marcas, sendo recompensados com "cashbacks" pelas suas compras.

Com parcerias já estabelecidas com o Santander e BPI, "num universo total de 100 comerciantes aderentes", a Data4Deals sinaliza que estes" têm atualmente a possibilidade de direcionar as suas campanhas de marketing a mais de dois milhões de utilizadores".

Triplicar a equipa até ao final do próximo ano





De acordo coma Lince e a Indico, o investimento agora realizado nesta startup vai permitir à Data4Deals "estabelecer-se no mercado nacional e iniciar a sua expansão internacional, além de adicionar novas funcionalidades à sua plataforma tecnológica para melhorar a experiência dos diversos intervenientes".

A data4Deals prevê triplicar a equipa e chegar a 44 colaboradores até ao final do próximo ano.

"O investimento da Indico e da Lince deixa-nos muito entusiasmados, dado que são investidores com grande experiência e ‘know-how’ específico no setor em que operamos. Contamos com eles para nos apoiarem no nosso crescimento e internacionalização", afirmam José Figueiredo e Lourenço Almeida e Brito.

"Estamos naturalmente muito entusiasmados com o investimento na Data4Deals, sendo que queremos continuar a alavancar a sua missão de revolucionar o setor bancário com essa visão de marketing completamente inovadora. Estamos confiantes na sua consolidação no mercado nacional e na expansão para o mercado internacional", salienta, por sua vez, Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital.

"Estamos muito felizes por receber a Data4Deals no Indico Founders Program. O uso da inteligência artificial por parte da empresa para analisar dados financeiros e obter ‘insights’ sobre os comportamentos de clientes é notável", observa Stephan Morais, managing general partner da Indico.

Para este gestor, "a tecnologia da empresa tem o potencial de ajudar empresas a alcançar novos clientes e fortalecer as relações com os existentes", acreditando que a Data4Deals "será uma adição valiosa" ao Indico Founders Program e "terá um impacto significativo no cenário empresarial".