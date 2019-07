Combustíveis vão subir pela quarta semana

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir nos postos de abastecimento em Portugal, refletindo a valorização da matéria-prima nos mercados. Depois das quedas históricas em meados de maio, esta será já a quarta semana seguida de agravamento dos preços.





A tonelada métrica da gasolina aumentou perto de 4% (cotação em euros) tendo em conta a variação dos preços médios diários entre segunda-feira e quinta-feira. Esta variação, de acordo com os cálculos do Negócios, aponta para um agravamento de 2 cêntimos por litro no preço de venda da gasolina simples em Portugal.