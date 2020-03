O aumento significativo da oferta conjugado com a redução da procura por causa do novo coronavírus - o que já tinha pressionado o petróleo nas últimas duas semanas - levou o barril no domingo à noite a desvalorizar 30% para os 30 dólares, o valor mais baixo desde 2016 . As perdas atenuaram-se desde então, mas o Goldman Sachs admite que a cotação afunde para os 20 dólares em breve.Perante o aumento da produção e do corte do preço do barril por parte da Saudi Aramco (petrolífera estatal da Arábia Saudita), a Rússia deverá optar pela mesma estratégia com uma fonte da Rosneft a indicar à Bloomberg que a petrolífera russa está a preparar-se para aumentar a produção de petróleo no próximo mês. Os atuais limites na produção acordados pela OPEC+ terminam a 1 de abril, o que abrirá a porta à Rosneft para produzir mais 300 mil barris por dia, segundo a mesma fonte.Ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças russo garantiu estar preparado para aguentar o impacto nas receitas fruto das baixas (face ao histórico) cotações do barril uma vez que tem guardado poupanças nas alturas em que o petróleo está acima dos 42,4 dólares. Essa política permitiu ter 150 mil milhões de dólares no fundo soberano (Fundo do Bem-Estar Nacional) que poderão ser usados agora, o que "é suficiente para cobrir a receita perdida durante seis a 10 anos se o preço do petróleo cair para entre 25 a 30 dólares", prevê o Governo russo.Para já, a prioridade é conter o impacto no rublo. O banco central russo já parou de comprar divisa estrangeira para contrariar a queda da divisa russa que está a ser pressionada pela descida do "ouro negro". O Banco da Rússia admitiu vir a vender o volume de divisas estrangeiras que foi acumulando ao longo dos anos, comprando rublos para levar à sua subida. A divisa russa está em mínimos de quatro anos na negociação "offshore" - a negociação na Rússia está fechada esta segunda-feira por ser feriado."Um rublo mais fraco irá ajudar a compensar algum do impacto negativo dos preços mais baixos do petróleo, mas também pode ter repercussões inflacionárias [uma divisa enfraquecida torna os bens estrangeiros mais caros, o que aumenta a taxa de inflação] negativas e pode prejudicar o sentimento entre as famílias russas", explica o estratega do Rabobank, Piotr Matys, à Bloomberg, referindo que as medidas anunciadas pelo Governo e pelo banco central não deverão ser "suficientes" para estabilizar a divisa se o petróleo continuar em queda e o Covid-19 mantiver-se como preocupação.