09:12

Bolsas europeias voltam a disparar e DAX já sobe mais de 20% desde mínimos

As bolsas europeias estão de novo a negociar em alta esta terça-feira, com os investidores animados com os sinais que a pandemia está a estabilizar em vários pontos do globo onde a propagação tinha sido mais intensa, como Espanha e Itália.

O Stoxx600 avança 2,34% para 328,07 pontos, depois de ontem já ter avançado cerca de 4%. Em Wall Street a sessão de ontem foi de fortes ganhos, com os índices a marcarem subidas em torno de 7% e as praças asiáticas a replicaram o comportamento, como o Nikkei a disparar 4% e o Sensex da Índia a disparar 7%.

Na Europa são vários os índices europeus que marcam ganhos acima de 3% uma hora depois da abertura. É o caso do alemão DAX, que já acumula uma subida de 20% face aos mínimos registados o mês passado, caminhando assim para sair do chamado "bear market".





O ânimo é generalizado perante a contabilização de um número de casos e mortes mais baixo em muitos dos epicentros da epidemia de coronavírus, nomeadamente Alemanha, Itália, Espanha e França. Em Nova Iorque, onde a situação tem vindo a preocupar crescentemente, a situação também parece ser de alívio. Na China, pela primeira vez desde que se instalou o surto, não há registo de novos óbitos decorrentes do vírus.

Bruce Pang, responsável de research de estratégia e macroeconomia da China Renaissance Securities, disse à Dow Jones que o sentimento do investidor está a recuperar. "As pessoas estão agora a tentar identificar os riscos e oportunidades. O caso da China mostra que quando as novas infeções atingiriam um pico, o mercado iria sair de um fundo, isso é o que os investidores globais" esperam agora, disse.

Todos os setores na Europa estão em alta, com destaque para o energético, numa sessão em que o petróleo recupera cerca de 3% e negoceia nos 34 dólares na bolsa de Londres.

"Ainda há muita incerteza, mas os mercados já incorporaram um cenário macro muito negativo, pelo que agora estão a reagir a notícias positivas sobre os novos casos e a estabilização da situação", disse à Bloomberg Tomas Garcia, gestor de ativos do MoraBanc Asset Management. "Ainda assim recomendo cautela, pois vão existir mais notícias negativas no futuro.