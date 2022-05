Brent toca nos 124 dólares, inflação faz juros na Europa inverter e agravarem-se

há 16 min. 11h46

Bruxelas vai expulsar principal banco russo do SWIFT

A maior instituição financeira da Rússia vai ser expulsa do sistema internacional de pagamentos – SWIFT- passando assim a fazer parte do sexto pacote de sanções de Bruxelas contra Moscovo.

Além do Sberbank, o Banco de Crédito de Moscovo e o Banco Agrícola Russo vão fazer também parte desta lista, de acordo com pessoas próximas do assunto, citadas pela Bloomberg. Ainda assim, a UE continua a poupar o Gazprombank, o banco do grupo Gazprom responsável por receber os pagamentos dos importadores de gás russo.

O Kremlin decretou que desde o início de abril é obrigatório que as empresas europeias abram uma conta em rublos no Gazprombank se querem receber o gás russo. Em resposta a Comissão Europeia recomendou as companhias do bloco a abrirem contas em euros e dólares.

Esta notícia surge numa altura em que o Conselho Europeu está reunido para debater o sexto pacote de sanções contra Moscovo, na sequência da invasão russa à Ucrânia. O primeiro dia do encontro, nesta segunda-feira, foi marcado pelo acordo tendo em vista o embargo do petróleo russo. A reunião termina esta terça-feira.



A relação do principal banco da Rússia e a Europa tem vindo a deteriorar-se nos últimos tempos. O Sberbank já tinha perdido o estatuto de banco correspondente, pelo que as suas transações ficaram limitadas na Europa. Esta decisão surgiu depois de o BCE ter alertado sobre riscos em três companhias com ligação ao banco russo, incluindo a Sberbank Europe AG.



Em comunicado, a entidade liderada por Christine Lagarde indicou que analisou o "Sberbank Europe AG e as suas duas subsidiárias na união bancária", referindo que estas entidades "estão em situação da falência ou provavelmente a falir devido à deterioração na sua situação de liquidez". Perante esta situação, o principal banco da Rússia anunciou em março que iria sair da Europa.