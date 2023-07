Europa mista com investidores focados na "earnings season". Juros agravam-se

há 43 min. 09h39

Europa mista com investidores focados na "earnings season"

As bolsas europeias abriram mistas, numa altura em que os investidores avaliam os mais recentes resultados trimestrais.



Apesar da tendência mista observada esta manhã na região, o Stoxx 600 caminha para fechar a semana com o maior ganho desde março, à boleia da expectativa de que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos está perto de terminar o ciclo de subida dos juros.



O Stoxx 600, índice de referência para a região, sobe 0,04% para 461,54 pontos, com praticamente todos os setores a negociarem no vermelho. O setor dos recursos naturais é o que mais cede (-0,85%), seguido pelo das telecomunicações (-0,72%).



Entre as principais movimentações, a finlandesa Nokia viu as ações desvalorizarem após ter revisto em baixa as perspetivas para este ano. A fabricante de equipamentos 5G justificou a decisão com as previsões de uma menor procura na segunda metade do ano. "Adversidades económicas, uma inflação notavelmente alta e o aumento das taxas de juro estão a penalizar os planos de investimento dos clientes e alguns projetos estão agora a derrapar para 2024, sobretudo na América do Norte", afirmou a empresa em comunicado.



A tecnológica espera agora que o valor das vendas se situe entre os 23,2 mil milhões e os 24,6 mil milhões de euros, abaixo dos 24,6 mil milhões e os 26,2 mil milhões anteriormente previstos.



Também a sueca Ericsson viu as ações tombarem, apesar de ter reportado resultados acima das previsões dos analistas. Na base da queda de mais de 8% está uma previsão de margens fracas no terceiro trimestre.



"Apesar de os resultados da Ericsson terem ido ao encontro das expectativas dos analistas no trimestre em causa, as previsões para o próximo ficam abaixo do consenso dos analistas. A empresa não está a ver uma mudança na procura, nem existem cortes de custos suficientes no curto prazo, o que leva a margens fracas no terceiro trimestre", afirma o analista Andrew Gardiner, do Citigroup, numa nota citada pela Bloomberg.



As ações da Nokia cedem 9,12% para os 3,55 euros enquanto as da Ericsson recuam 8,49% para 53,59 coroas suecas.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 perde 0,18%, o francês CAC-40 soma 0,29%, o italiano FTSE Mib desliza 0,14%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,09% e o espanhol Ibex 35 cresce 0,13%. O AEX, em Amesterdão, cresce 0,53%.



Os investidores aguardam agora a divulgação de contas no setor financeiro norte-americano. Esta sexta-feira, apresentam resultados o JP Morgan, Citigroup, BlackRock, Wells Fargo e UnitedHealth Group.