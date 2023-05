07h24

Europa aponta para ganhos. Ásia no verde

Os principais índices europeus estão a apontar para terreno positivo, depois de desta quarta-feira terem sido penalizados pela política monetária mais "hawkish" do Banco central Europeu que, apesar de ter subido as taxas de juro em apenas 25 pontos base, sinalizou que poderão necessárias novas subidas.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%, com o foco dos investidores a retornar agora à época de resultados que se vai desenrolando, sendo que ontem foi a vez da Apple demonstrar contas após o fecho da sessão.



Na Ásia, os índices da região negociaram em terreno positivo pelo segundo dia consecutivo, com os "traders" a capitalizarem na fraqueza do dólar e com as preocupações sobre a banca norte-americana a impedirem maiores ganhos.



As praças da região estão ainda a beneficiar da possibilidade de a Reserva Federal norte-americana poder vir a ter o ciclo de aperto da política monetária no seu encontro de junho, um cenário que foi também sinalizado pelo presidente Jerome Powell.



Na China, a negociação foi negativa, depois de novos dados económicos terem mostrado que a velocidade da expansão nos serviços reduziu em abril, somando-se a preocupações de que a recuperação da China possa não ser igual em todos os setores.



"Os investidores vão estar mais dependentes de dados daqui para a frente e também estão a pensar se devem investir diretamente em ações chinesas ou outras classes de ativos", afirmou o analista James Wang do UBS Investment Bank, à Bloomberg.



Na China, Xangai perdeu 0,7% e em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,5%. Na Coreia do Sul e no Japão as bolsas estiveram encerradas devido a um feriado.