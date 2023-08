há 43 min. 09h41

Europa abre no verde com alívio de restrições na China e inflação na mira

As bolsas europeias abriram com ganhos, beneficiando da expectativa de que a inflação de julho nos Estados Unidos vai dar sustento à Fed para não subir os juros em setembro. Além disso, os índices estão também a ser impulsionados pela decisão da China de aliviar as restrições nas viagens para o exterior. Os residentes chineses passam a poder viajar em grupo para a Europa, os Estados Unidos e o Japão.



O Stoxx 600, referência para a região, sobe 0,50% para 462,89 pontos, com os setores imobiliário e tecnológico a liderarem as subidas (1,85% e 1,20%, respetivamente). Já o setor das viagens soma 0,92%.



O setor do luxo e das viagens é dos que mais beneficia do alívio das restrições na China, uma vez que este pode dar um impulso significativo ao turismo global. E isso está a refletir-se nas principais marcas. A LVMH, dona de marcas como a Louis Vuitton e Dior, soma 1,91%, enquanto a Hermès sobe 1,71%.



No que à "earnings season" diz respeito, as ações da Allianz SE valorizam 3,08% depois de a empresa ter reportado uma subida dos lucros no segundo trimestre, à boleia de um forte desempenho no negócio de seguros. Já a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk cede 1,36% após ter revelado que a venda do medicamento Wegovy, usado para a perda de peso, vai continuar a ser limitado aos Estados Unidos devido a constrangimentos no fornecimento.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 soma 0,56%, o italiano FTSE Mib valoriza 0,80%, o espanhol Ibex 35 cresce 0,94%, o britânico FTSE 100 avança 0,02%, o francês CAC-40 sobe 1,08% e o AEX, em Amesterdão, valoriza 0,64%.