09h59

Vermelho domina na Europa. Ibex 35 cai mais de 1% com incerteza política em Espanha

As bolsas europeias abriram maioritariamente com perdas, numa altura em que os investidores se preparam para uma semana recheada de contas trimestrais e de decisões de política monetária.



O índice espanhol Ibex 35 é o que mais perde, com uma queda de 1,35%, pressionado pelo impasse sobre como será constituído o próximo governo do país. Isto porque o Partido Popular saiu vencedor do ato eleitoral de domingo, tendo conseguido 136 lugares no parlamento, mas ficou longe da maioria absoluta.



Para formar governo, só com coligação, mas mesmo isso será complicado, uma vez que uma aliança de direita com o Vox não será suficiente. Para o PSOE, liderado por Pedro Sanchéz, que conseguiu assegurar 122 mandatos nas Cortes, também não será fácil.





"As próximas semanas serão marcadas pela enorme especulação sobre a formação de um novo bloco de esquerda ou a repetição das eleições. A maior preocupação dos investidores é que seja garantida a formação de um governo sólido que possa garantir um quadro jurídico e fiscal estável durante a próxima legislatura", alertam os analistas da XTB. Ainda assim, acrescentam, como "durante a pré-campanha, não foram anunciadas medidas que pudessem ter um impacto imediato no preço de algumas das principais ações, não esperamos grandes movimentos no curto prazo".

O Stoxx 600, índice de referência para a região, cede 0,10% para 464,94 pontos, com o setor das telecomunicações a ser o que mais valoriza na abertura (1,19%. Já o da banca é o que mais perde (-0,87%).Entre as principais movimentações, a RyanAir perde 4,74% após ter reportado alertado que os atrasos na entrega de novos aviões vão ter impacto no crescimento de tráfego no próximo ano. Já a Vodafone valoriza 4,43% depois de ter divulgado um crescimento das receitas de serviços no primeiro trimestre fiscal acima do esperado pelos analistas.Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 recua 0,15%, o francês CAC-40 cede 0,34%, o italiano FTSE Mib cai 0,31%, o britânico FTSE 100 desliza 0,24% e o AEX, em Amesterdão, perde 0,14%.