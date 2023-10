Europa abre em alta com Fed e "earnings season" na mira

09h05

Petróleo corrige em alta. Médio Oriente centra atenções

Os preços do petróleo estão a valorizar esta quarta-feira, depois de uma queda superior a 3% na sessão desta terça-feira. As preocupações relativamente ao escalar de tensões em Gaza estão a sobrepor-se aos dados divulgados sobre a economia chinesa que mostraram uma contração da atividade industrial.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, soma 0,4% para 82,64 dólares por barril. O Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, perde 0,53% para 87,91 dólares por barril.



Ambos os índices caminham para terminar outubro com uma perda semanal, numa altura em que os riscos sobre uma escalada da guerra começam a reduzir-se.



A correção dos preços do petróleo deverá depender da evolução do conflito no Médio Oriente. "Caso envolva uma invasão em larga escala e haja um envolvimento do Irão, podem voltar a aparecer receios de uma redução no fornecimento desta matéria-prima", disse à Reuters Leon Li, analista da CMC Markets.