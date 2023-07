Europa abre no verde. Mercado focado na inflação nos Estados Unidos

07h33

Europa aponta novamente para ganhos. Ásia mista

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos no início de sessão desta quarta-feira. As atenções do mercado devem virar-se para uma leitura da inflação nos Estados Unidos de junho que deverá mostrar um abrandamento dos preços, permitindo melhor compreender o caminho que poderá ser levado a cabo pela Reserva Federal no seu percurso de política monetária.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,4%.



Entre os dados que vão estar a receber atenções dos investidores está ainda a inflação final de junho em Portugal e em Espanha.



Na Ásia, a negociação foi mista, com ganhos na China sustentado por "momentum" nas ações tecnológicas, depois de o governo do país ter assinalado que está a chegar ao fim o período mais incisivo de regulação no setor.



Ao mesmo tempo, a possibilidade de mais estímulos na economia chinesa está também a suportar algumas subidas, principalmente em Hong Kong. Ainda assim, explica o analista Jun Rong Yeap, da IG Asia à Bloomberg, "sinais políticos de sucesso através da melhoria das condições económicas ainda são necessários para gerar ganhos mais sustentados".



Na China, Xangai recuou 0,47% e, em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,1%, enquanto no Japão, o Topix perdeu 0,4% e o Nikkei desceu 0,6%.