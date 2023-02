"Big tech" passam rasteira às bolsas europeias. Stoxx 600 cede 0,47%

08h44

Preços do petróleo recuam. Gás cede mas caminha para ganho semanal

Os preços do petróleo seguem a desvalorizar, numa altura em que o otimismo quanto a um aumento da procura pela matéria-prima por parte da China começa a desvanecer.



A pesar na negociação está também a subida das reservas de crude nos Estados Unidos que, de acordo com os dados divulgadas na quarta-feira pela Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original), aumentaram para o nível mais elevado desde junho de 2021.



O "ouro negro" caminha para fechar a semana com perdas, sendo a segunda consecutiva.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cai 0,42% para 75,56 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, que é negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,33% para 81,90 dólares por barril.



Os investidores aguardam agora pela entrada em vigor da nova ronda de sanções da União Europeia à Rússia. Depois de ter cortado as importações de crude russo a 5 de dezembro, o bloco europeu prepara-se para fazer o mesmo com os produtos refinados a partir de 5 de fevereiro.





A intenção da UE é limitar o financiamento de Moscovo, que lançou uma guerra na Europa ao invadir a Ucrânia a 24 de fevereiro. De acordo com um relatório do Centro para a Investigação em Energia e Ar Limpo (CREA, na sigla em inglês), com sede na Finlândia, o tecto nos preços do petróleo russo custam 160 milhões de euros ao Kremlin por dia, podendo os custos vir a ascender aos 260 milhões de euros quando a medida for estendida a produtos refinados.



No mercado do gás, os preços seguem a cair, apesar de as previsões meteorológicas apontarem para uma queda da temperatura na Europa na próxima semana. Ainda assim, a matéria-prima caminha para fechar a semana com uma valorização de mais de 2%.



Os preços dos contratos a um mês do gás negociado em Amesterdão, o TTF, – referência para o mercado europeu – cedem 0,59% para os 56,70 euros por megawatt-hora.