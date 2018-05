Accionistas do Sporting aprovam adiamento do reembolso de obrigações e novas emissões

Os accionistas da Sporting SAD aprovaram hoje, em assembleia geral, o adiamento para Novembro deste ano do reembolso das obrigações que chegavam à maturidade este mês. Foi também aprovada a autorização para a cotada avançar como novas emissões, no valor máximo de 60 milhões de euros.



Ambas as propostas foram aprovadas com 427.838 votos favoráveis, 0 votos contra e 200.000 abstenções, refere um comunicado da Sporting SAD enviado à CMVM.



O Sporting recebeu assim luz verde dos accionistas para arrancar em breve prazo com um empréstimo obrigacionista de 15 milhões de euros, sendo que a taxa de juro foi já fixada em 6%.





Bem como para adiar o reembolso de uma emissão de 30 milhões de euros de 25 de Maio de 2018 para 26 de Novembro de 2018.



O pedido de adiamento do reembolso surgiu devido ao período de turbulência que afectou o clube, com pedidos de destituição da administração na sequência de declarações do presidente Bruno de Carvalho sobre a equipa de futebol. Segundo o Sporting, esta turbulência impediu a realização na altura de uma nova emissão que estava a ser preparada para angariar os fundos necessários para pagar os títulos que chegavam à maturidade a 25 de Maio.

Devido a este adiamento, a Sporting SAD solicitou também aos accionistas a "luz verde" para a realização de "emissões obrigacionistas, até ao montante máximo global de 60 milhões de euros, a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de 5 euros".



Avançando agora com um empréstimo obrigacionista de 15 milhões de euros, a Sporting SAD ficará com luz verde para emitir mais 45 milhões de euros até ao final do ano. Um montante superior aos 30 milhões de euros necessários para reembolsar os obrigacionistas em Novembro.



O adiamento do reembolso destas obrigações emitidas em Maio de 2015 terá também que ser aprovado em assembleia geral de obrigacionistas, que vão reunir em segunda convocatória a 20 de Maio. Na AG para o efeito realizada na semana passada não houve quórum suficiente para aprovar o adiamento, pois estiveram presentes os representantes de pouco mais de 1% do valor dessa emissão.



Estes títulos emitidos há três anos e que atingem a maturidade este mês pagam um juro anual de 6,25%, pelo que a SAD vai agora financiar-se a uma taxa de juro ligeiramente mais reduzida.



Na convocatória da AG de accionistas de 11 de Maio a SAD liderada por Bruno Carvalho sustenta a decisão de avançar com emissão de até 60 milhões até ao final do ano pelo "facto de anteriores emissões obrigacionistas terem representado um excelente investimento para os subscritores e ser considerado importante a permanência da Sociedade no mercado de capitais, face às crescentes dificuldades ao nível do crédito bancário tradicional".