Benfica coloca totalidade dos 35 milhões da emissão por uma "unha negra"

A SAD do Benfica conseguiu colocar a totalidade das obrigações na emissão a três anos por um montante de 35 milhões de euros, segundo o resultado da oferta divulgado esta segunda-feira.Numa operação marcada pela detenção do agora ex-presidente do clube e da SAD, Luís Filipe Vieira, e por várias dúvidas sobre a transparência da informação comunicada ao mercado sobre a estrutura acionista e acordos de compra e venda de participações, a procura cifrou-se em 35.179.705 euros, ou seja, quase idêntica à oferta.Usando linguagem futebolística, a subscrição integral da oferta apenas foi alcançada "nos penalties".Acorreram à emissão 1.887 investidores, dos quais 717 (38% do total) subscreveram entre 10.005 e 50 mil euros. O segundo escalão com mais subscritores foi o dos 2.000 euros (valor mínimo de subscrição) aos cinco mil euros, com um total de 609 investidores (32,3%).No escalão intermédio - dos 5.005 a 10 mil euros - foram 473 os subscritores (25,1%), tendo apenas 88 investidores (4,7% do total) subscrito mais de 50 mil euros.