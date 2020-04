EDP paga menos de 2% para emitir 750 milhões em obrigações verdes

O spread inicial da emissão foi fixado em 180 pontos base acima do "midswap" do euro, que está hoje em -0,107%, pelo que a taxa de juro da operação ficou abaixo de 2%.

A EDP foi esta terça-feira ao mercado com uma emissão de obrigações verdes a sete anos, na qual arrecadou um montante final de 750 milhões de euros.





De acordo com a Bloomberg, o spread da emissão foi fixado em 180 pontos base acima do "midswap" do euro, que está hoje em -0,107%, pelo que a taxa de juro da operação deverá ficar abaixo de 2%.