IGCP avança com dois leilões de curto prazo na próxima semana

O IGCP, a agência que gere a dívida pública, vai na próxima quarta-feira, 17 de janeiro, emitir dívida de seis meses e um ano, tendo como objetivo angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros. O anúncio foi feito esta sexta-feira, 12 de julho, pela entidade liderada por Cristina Casalinho.



"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 17 de julho pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro com maturidades em 17 de janeiro de 2020 e 17 de julho de 2020, com um montante indicativo global entre 1250 milhões e 1500 milhões de euros", anunciou o IGCP em comunicado enviado às redações.



Da última vez que foi ao mercado emitir dívida de curto prazo, o IGCP conseguiu juros ainda mais negativos. Na emissão a três meses, o IGCP colocou 250 milhões de euros, com a taxa a descer para -0,425%. Na emissão a 11 meses, o IGCP emitiu 1.000 milhões de euros, com uma taxa de -0,395%.



Na emissão desta semana, que foi a dez e a 26 anos, Portugal também conseguiu juros mais baixos. Na emissão a 10 anos, o IGCP aceitou uma rentabilidade de 0,51%, um mínimo histórico.



No mercado secundário, os juros a dez anos têm estado a subir esta semana, atingindo hoje os 0,64%, apesar de já terem estado abaixo dos 0,3%. Já os juros a 1 ano não sofreram uma subida tão significativa, negociando agora em -0,427% (o mínimo histórico foi quando se aproximou de -0,5%).



No terceiro trimestre, o instituto prevê emitir obrigações do Tesouro e realizar três duplos leilões de bilhetes do Tesouro até um total de quatro mil milhões de euros.





Recorde-se que, segundo os dados do Eurostat, Portugal é o terceiro país da União Europeia com uma maior percentagem de dívida pública de curto prazo: um sexto da dívida tinha maturidade inferior a um ano no final de 2018.