Sonae Sierra deixa de ter valores mobiliários no mercado regulamentado

A Sonae Sierra - o braço dos centros comerciais do grupo Sonae - procedeu esta sexta-feira à aquisição e amortização da totalidade das obrigações por si emitidas, 250 obrigações próprias no valor de 25 milhões de euros, representativas da totalidade do empréstimo obrigacionista denominado 'SONAE SIERRA 2018-2023'", informou em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa deixa, assim, nesta data, "de ter valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado", referiu.

No passado mês de janeiro, a Sonae Sierra estreou-se nas emissões com objetivos sustentáveis. A empresa emitiu 50 milhões de euros em obrigações com critérios de sustentabilidade, tornando-se a primeira empresa do setor imobiliário a concluir uma emissão verde.

Ontem a Sonae SGPS anunciou que adquiriu mais 10% do capital social da Sierra à Grosvenor por 83,5 milhões de euros, passando a deter 90% do seu braço imobiliário.