Promessas do pai natal

Com as eleições à porta multiplicam-se as promessas eleitorais dos partidos que oferecem o paraíso na terra aos eleitores. O problema é que muitas destas manobras ou são promessas vãs para cidadãos infantilizados ou correm o risco, caso sejam concretizadas, de arruinar as contas públicas e da segurança social.