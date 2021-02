O poder de facto

Os ingleses têm a expressão "underdog" para designar um indivíduo que tem poucas hipóteses de vencer um adversário mais poderoso. A expressão tem origem no século XIX, nas lutas de cães, e era atribuída ao cão que perdia o combate, em oposição ao "top dog", ou seja, o vencedor. David, a Padeira de Aljubarrota, Robin dos Bosques, Tiger Woods. A história, a mitologia, a literatura, o cinema, o desporto, têm sido profícuos em "underdogs", os heróis improváveis.

A narrativa é mais interessante quando o herói está em desvantagem. Mais fraco, com menos recursos, a sua vitória triunfal é também a vitória contra as dificuldades que lhe impõe a sua inferioridade. Mas existe outro fator de empatia pelo "underdog", que é uma curiosidade humana que se alimenta de expectativa. O neurocientista António Damásio defende que todas as decisões humanas estão enraizadas numa emoção. Esta é uma história de emoções onde aparentemente não têm lugar: a bolsa de Nova Iorque.

Na semana passada, a empresa GameStop protagonizou aquilo que, à primeira vista, seria uma proeza do "underdog" aplicado ao mercado de capitais, contra os "poderosos" "hedge funds". No final do ano passado, as ações da GameStop - cadeia de retalho de jogos e consolas - tiveram uma queda acentuada após revisão em baixa do último trimestre, com as vendas a cair em resultado da desaceleração do negócio provocada pela pandemia e concorrência online.

Alguns fundos de investimento altamente especulativos viram nesta queda uma oportunidade para apostarem na desvalorização das ações - "short selling" -, a ponto de serem transacionadas mais ações do que aquelas que estavam disponíveis no mercado. Ao observar esta tendência, um fórum do Reddit - WallStreetBets - espoletou uma iniciativa concertada de compra de ações por parte de centenas de milhares de pequenos investidores e que resultou numa valorização de 1.700% em poucos dias.

Como consequência, os "hedge funds", expostos a estas ações, que esperavam voltar a comprar em baixa, foram obrigados a comprar as ações da GameStop muito valorizadas, num acumulado de perdas de 20 mil milhões de dólares. Um dos fundos mais expostos, Melvin Capital, teve de receber uma injeção de capital e o outro fundo mais atingido, Citron Research, fala num "ataque" dos investidores do Reddit.

No final da semana passada, este assunto esteve em destaque em todos os noticiários e talkshows, com uma versão ao estilo Wall Street de David contra Golias, ou seja, os pequenos investidores contra as elites bilionárias. Esta narrativa é apoiada por congressistas democratas e republicanos pelo facto de a plataforma de "trading" Robinhood ter impedido, por um breve período, a transação de ações pelos pequenos investidores, para benefício dos "hedge funds", que, numa iniciativa igualmente inédita, apelaram ao legislador por mais regulação.

Importa esclarecer que estes fundos existem porque conseguem detetar ineficiências não reguladas no mercado de capitais, o que lhes permite desenvolver modelos de transação especulativos. Por outro lado, não há dúvida de que a concertação para compra e venda de ações é ilegal, seja de investidores profissionais ou redes sociais, mas este precedente, apenas possibilitado pela tecnologia, torna muito difícil imputar responsabilidades.

Para ilustrar a "justiça" do ataque aos bilionários de Wall Street, não tardaram a surgir inúmeras histórias de pequenos investidores que tinham sido vítimas da crise do subprime de 2008 e que viam agora, nos ganhos com a GameStop, a recuperação da sua situação financeira. Após uma década à espera de verem os seus problemas resolvidos pelo governo, encontraram uma solução pelos próprios meios, com as elites financeiras, que apostavam na destruição de uma empresa que emprega 17.000 pessoas, a pagar a fatura.

Alguns analistas questionam se esta situação teria sido possível caso não existisse uma relação emocional dos membros do fórum do Reddit com a empresa GameStop, pela afinidade com a comunidade de gaming e também pelas dificuldades que os retalhistas tradicionais enfrentam, e onde se incluem muitos destes investidores amadores, com a crise económica decorrente da pandemia, aumento do desemprego, e em contraposição aos ganhos verificados nos mercados financeiros, aparentemente alheados desta realidade.

As ações da GameStop vão aproximar-se do seu valor intrínseco, e muitos destes investidores, que contribuíram para a sua valorização, não vão ter ganhos. Por outro lado, é pouco provável que esta história se repita. Segundo os mesmos analistas, outras oportunidades que venham a surgir de ações concertadas de compra de ações vão beneficiar os investidores profissionais, agora que detetaram a falha, isto até um "underdog" fazer valer a sua aparente desvantagem.