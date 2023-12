A Farfetch vende roupa, mas andava nua

À entrada do livro “The Price of Time: The Real Story of Interest”, uma grande história do juro, há um gráfico revelador. A linha entre os dois eixos mostra a taxa média de juro ao longo de cinco mil anos e lembra-nos uma coisa que tomamos por banal: a década passada, em grande parte marcada por taxas nulas ou negativas, foi um período inédito na história do dinheiro. O juro introduz disciplina e juros tão baixos

...