Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 21 de fevereiro de 2019 às 19:50

A lição do burocrata Carlos Costa O governador do Banco de Portugal teve sorte no percurso na banca, mas azar na chegada a supervisor - a crise histórica exigiu demasiado do seu perfil burocrata e levou a um reexame das práticas de gestão bancária no passado, incluindo as suas.