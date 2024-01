A nova radicalização dos jovens à direita

A penetração do Chega nas camadas mais jovens deve ser encarada além destas legislativas – Ventura está a plantar sementes. Pode ser que parte destes jovens se moderem ao crescer, como aconteceu à esquerda? Sim. Mas esta nova radicalização não deixa de ser uma novidade importante já hoje, com impacto potencial no futuro próximo.