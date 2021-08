A revolução na banca e a extinção do bancário

Os despedimentos no BCP e no Santander são parte da tendência que eliminou quase metade dos postos de trabalho na banca nas últimas duas décadas. A resistência mais feroz dos sindicatos é natural, mas até os sindicalistas – que tratam da vida financeira no smartphone – sabem que não podem parar o vento com as mãos.