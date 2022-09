Bem-vindos à gerontocracia portuguesa

Quando trabalhei no Diário Económico havia três assuntos que eram bife do lombo para as vendas do jornal: função pública, arrendamento e pensões. Se a memória não me falha, as novidades e os explicadores sobre mudanças nas regras das pensões de reforma eram um dos maiores "bestsellers". Não estou em jornais diários há seis anos, mas não me surpreenderia que os pensionistas continuassem a ser

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...