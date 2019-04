Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 04 de abril de 2019 às 20:50

Nepotismo? Não há lei que substitua o bom senso A lição da semana vai para o secretário de Estado demissionário: em vez de ter contratado o primo deveria ter esperado que um amigo no governo o tivesse feito. A hipocrisia do PS e do Governo ilustra como é difícil fazer leis contra a nomeação desbragada de familiares.