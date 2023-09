O BCE e o jogo da credibilidade (ferida)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antes da reunião de ontem em Frankfurt, o cenário “moderadamente falcão”, para usar a expressão de um economista do banco holandês ING, era de que o Banco Central Europeu (BCE) aumentasse as taxas de referência em 25 pontos e sinalizasse que o pico do ciclo de subidas fora atingido. Entre os cenários possíveis foi este, sem surpresa, aquele que o BCE seguiu. A décima subida consecutiva das taxas atirou-as para o ní

...